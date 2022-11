L’App Store est sous le feu des critiques aux Etats-Unis. Au-delà du cas Twitter, la boutique applicative d’Apple est toujours sous le coup d’une enquête anti-trust et surtout de plusieurs projets de lois (5 en tout) principalement portés par des représentants démocrates, projet qui pourrait ouvrir grand les vannes du sideloading et des boutiques alternatives. Après le quasi succès obtenu dans le procès Apple vs Epic Games, Tim Cook souhaite protéger l’App Store de toute mesure qui pourrait en diminuer la rentabilité.

Et pour parvenir à ses fins, le patron d’Apple est prêt à tout, quitte à s’assoir à la table de législateurs républicains comme il vient de le faire cette semaine en se rendant à Washington D.C. Cook aurait prévu de rencontrer Jim Jordan (élu républicain de l’Ohio), Cathy McMorris Rodgers, ou bien encore Darrell Issa, tous membres du GOP (Grand Old Party, soit le parti républicain). Les discussions poorteraient une fois de plus sur les nombreux projets de législation qui pourraient mettre à mal le modèle économique de l’App Store.