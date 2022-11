Apple TV+ annonce la date de sortie et diffuse un teaser pour sa série Shrinking qui comprend Jason Segel et Harrison Ford au casting. Le programme fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 27 janvier 2023.

La série Shrinking suit un thérapeute en deuil (joué par Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.

Harrison Ford joue le rôle du docteur Phil Rhodes, un psy en col bleu, terre-à-terre et vif comme l’éclair, sans ménagement mais avec une étincelle toujours présente. Phil est un pionnier de la thérapie cognitivo-comportementale qui a su créer au fil des années un cabinet prospère qu’il partage avec ses deux jeunes protégés, Jimmy et Gaby. Farouchement indépendant, Phil a récemment appris qu’il était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui l’oblige à sortir de sa zone de confort alors qu’il est aux prises avec des amis envahissants, sa famille éloignée et son héritage.

Outre Jason Segel et Harrison Ford, le casting comprend Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie et Lukita Maxwell.

Shrinking sur Apple TV+ comprendra 10 épisodes. Les deux premiers seront disponibles le 27 janvier 2023. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.