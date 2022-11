C’est Noël avant l’heure : Disgaea 4: A Promise Revisited, la version ++ de Disgaea, vient de débarquer sans crier gare sur nos iPhone et iPad (Lien App Store – 39,99 euros – iPhone/iPad). Disgaea 4, c’est une véritable institution du Tactical RPG, et malgré ses huit ans d’âge le jeu du studio Nippon Ichi Software reste une référence absolue du genre (avec bien sûr le génial Final Fantasy Tactics – The War of the Lions). Le chara-design très anguleux peut certes ne pas plaire à tous, mais le système de combat, ultra dynamique pour un tactical, ainsi que des dialogues absurdes et vraiment drôlissimes sauront sans doute convaincre les amateurs du genre. Et ne parlons même pas de la durée du jeu, aussi gargantuesque que son contenu (un cinquantaine d’heures au minimum).



Cette version iOS et Android prend en charge les sauvegardes dans le cloud et permet de lancer des combats en mode automatique (nooooooooooooon !). A noter cependant que si vous disposez déjà de la version originelle du jeu iOS, alors il n’est sans doute pas besoin de remettre plus de 30 euros au pot. Après, c’est vous qui voyez…