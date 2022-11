Apple a aujourd’hui mis en ligne « The Greatest », une nouvelle publicité qui vient vanter l’accessibilité que l’on retrouve sur les iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Plusieurs fonctionnalités d’iOS, macOS et watchOS sont mises en avant.

La publicité d’Apple présente plusieurs personnes, dont une femme amputée des deux bras. Elle utilise sa voix pour activer Siri et lui demande de définir une scène dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Elle utilise également ses pieds pour réaliser certaines tâches avec l’écran de l’iPhone. Il y a par ailleurs un homme en fauteuil roulant qui utilise le contrôle vocal sur iPhone pour se rendre dans telle application et réaliser telle tâche juste avec sa voix.

D’autres personnes sont dans la publicité, dont une femme sourde avec un bébé à proximité. Son Apple Watch lui indique que son bébé crie, afin qu’elle soit au courant et puisse s’en occuper. Il y a aussi un homme aveugle qui utilise son iPhone pour lui indiquer qu’une veste rouge est présente devant lui, tout comme des portes.

« Chez Apple, nous pensons que l’accessibilité est un droit humain. Des fonctionnalités innovantes comme la détection des portes, la reconnaissance sonore, la commande vocale et bien d’autres encore sont conçues pour vous permettre d’utiliser vos appareils de la manière qui vous convient le mieux », indique le fabricant en description.