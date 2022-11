Corning reste un partenaire privilégié d’Apple pour la fabrication de l’iPhone. Le fabricant de verres de protection pour mobiles et tablettes vient de dévoiler le Gorilla Glass Victus 2, sa nouvelle génération de verre ultra résistant. Et les tests en labo sont éloquents. Le prochain iPhone équipé du Gorilla glass Victus 2 devrait chuter sans aucun dommage d’une hauteur d’un mètre sur du béton, et de deux mètres sur de l’asphalte. Quand on sait à quel point le béton est un matériau ultra dense et solide…

Même si les tests de chute en labo ne rendent pas les coups et que les situations sont bien différentes en environnement réel, nul doute que ce nouveau verre ultra résistant devrait tout de même améliorer le taux de casse des écrans (ce qui n’est pas une raison bien sûr pour traiter son iPhone comme s’il s’agissait d’une boule de pétanque). Corning affiche même des ambitions particulièrement élevées : ainsi, pour David Velasquez, l’actuel patron de Corning, la perspective d’un smartphone incassable n’est désormais plus une utopie technologique ; d’ici l’iPhone 16 peut-être ?