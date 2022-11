Vous essayez d’utiliser YouTube sur votre iPhone ou iPad, mais n’arrivez pas à regarder une vidéo parce que l’application crashe ? Vous n’êtes pas les seuls dans cette situation, il s’agit d’un bug connu.

Sur Twitter, YouTube dit être au courant que des utilisateurs connaissent des plantages au niveau de l’application sur iOS. « Nous sommes vraiment désolés et nous avons commencé à travailler sur un correctif ! », indique le groupe, sans donner plus de précision mais promettant toutefois de communiquer prochainement sur le sujet.

hi, we're aware that many of you using the YouTube app on iOS devices may be experiencing crashes

we're so sorry about this & have begun working on a fix! updates soon🔍

