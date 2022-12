Apple a beau ne pas vouloir du métavers, c’est bien le métavers qui vient de lui chipper l’un de ses meilleurs cadres, à savoir John Stauffer, qui occupait jusqu’ici le poste de directeur de la division CarPlay et FaceTime. Ce dernier vient en effet de rejoindre les rangs de Roblox après des négociations d’un an. Stauffer a été nommé VP of engineering responsible chez Roblox, soit le poste technique le plus élevé après celui du directeur technique Daniel Sturman, avec lequel il discutera directement.

Pour rappel, Roblox est un sandbox free-to-play dans lequel les joueurs peuvent créer leurs propres micro-univers à la façon d’un Minecraft, en se servant d’un langage de codage dévié du Lua. Ces créations peuvent ensuite être partagées avec l’ensemble de la communauté de joueurs. Roblox compte plus de 300 millions de joueurs, soit 12 fois plus de participants qu’Horizon Worlds, le métavers de Meta. On rappellera tout de même que malgré les dénégations officielles d’Apple, la firme de Cupertino plancherait bien sur sa propre version du métavers… qu’elle n’appellerait pas métavers…