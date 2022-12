La fonction de détection d’accident s’avère parfois très (trop) sensible. Il y a quelques semaines de cela, des appels d’urgance avaient été automatiquement envoyés à partir de l’iPhone ou de l’Apple Watch de visiteurs d’une attraction de montagne russe ! Cette fois, les appels d’urgence proviennent de la station de montagne de Park City, dans l’Utah.

La fonction détection d’accident se déclenche en effet de plus en plus souvent à cause des nombreux skieurs qui parcourent la zone. Lors des chutes ou de mouvements très rapides du skieur, un appel d’urgence est alors automatiquement envoyé aux services de secours. Ces derniers ont enregistré jusqu’à 5 appels de ce type par jour durant la dernière semaine, et bien sûr, aucun de ces appels n’était volontaire. « Ils ne vous répondent pas lorsque vous commencerez à parler parce que je ne pense même pas qu’ils savaient qu’ils l’ont fait, mais lorsqu’ils sont rappelés … ils disent généralement: » Oh, je suis désolé, je skiais. Tout va bien « a déclaré Suzie Butterfield, la responsable du comté de Summit. Et malgré les appels en erreur, il resterait préférable que la fonction reste activée par défaut : « Quelqu’un pourrait skier et heurter un arbre et être assommé et ne pas être visible pour les autres skieurs » explique Butterfield.

Bien entendu, la fonction de détection d’accident est débrayable, mais de nombreux utilisateurs ne savent même pas que cette dernière est activée sur leur appareil. Dans le cas des skieurs de la station de l’Utah, la plupart ne s’étaient même pas rendus compte qu’un appel d’urgence avait été passé…