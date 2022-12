Le 3 nm reste l’objectif prioritaire pour TSMC, mais il faut bien faire avec les demandes pressantes d’Apple : l’usine TSMC qui sera construite en Arizona produira dès son ouverture en 2024 des puces 4 nm au lieu des processeur 5 nm qui étaient initialement prévus. La cause de ce changement de programme serait à chercher du côté d’Apple et d’autres géants de la tech américaine. Apple aurait déjà réservé un tiers de la production de puces en 4 nm, sans doute pour la production d’iPhone d’entrée de gamme (SE), sachant que le processeur A16 est déjà gravé en 4 nm (plutôt un 5 nm en réalité) et que le A17 devrait bénéficier de la gravure en 3 nm. Le 4 nm pourrait aussi profiter aux prochaines gammes de puces Apple Silicon (Mx). Le tout récent M2 est gravé en 5 nm.

Apple n’aura donc pas tardé à mettre la main sur une grosse partie des capacités de production de la future usine de TSMC, une part du lion qui est habituelle pour la firme californienne. Apple reste en effet, et de loin, le premier client de TSMC.