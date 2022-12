L‘App Store accueille deux nouveautés importantes aujourd’hui. Reigns: Three Kingdoms (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), 5ème itération du célèbre jeu de cartes et d’aventure, débarque enfin sur nos iPhone. L’action se déroule dans la Chine médiévale, en pleine dynastie des Han, et il s’agira toujours de bien doser ses choix pour ne pas déséquilibrer les rapports d’influence entre l’armée, la population, et la gestion des ressources. L’humour est omniprésent et la fin (souvent brutale) intervient souvent quand on s’y attend le moins. Une vraie perle d’un genre un peu à part, dont on ne pourra malheureusement profiter qu’à condition d’être aussi abonné à Netflix.

Le poids lourd de ce jeudi 1er décembre, c’est incontestablement Romancing SaGa: Minstrel Song de Square Enix (Lien App Store – 29,99 euros – iPhone/iPad), un JRPG tout en 3D considéré comme l’épitome de la saga SaGa (hum…) et incidemment l’un des meilleurs titres du studio japonais. Cette version remastérisée bénéficie de graphismes HD et de textures lissés, de quoi donner envie de faire connaitre ce titre culte à une toute nouvelle génération.