Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida et Apple a décidé de mettre en avant son engagement avec (RED) qui lutte justement contre le sida. Le fabricant propose des produits (RED) depuis 2006 et le groupe dit avoir levé plus d’un demi-milliard de dollars.

Depuis 2006, les subventions accordées par Apple ont permis d’apporter un soutien à plus de 11 millions de personnes et de distribuer plus de 197 millions de tests de dépistage du VIH. Elles ont également aidé plus de cinq millions de mères séropositives à éviter de transmettre le virus à leurs enfants.

Pour rappel, Apple s’engage à verser une partie du montant de chaque produit (RED), que ce soit un iPhone, une Apple Watch, un casque ou autre, au Fonds mondial de lutte contre le sida et depuis peu contre le Covid-19. Les appareils éligibles comprennent l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone SE et l’Apple Watch Series 8, tandis que des accessoires tels que l’étui en silicone avec MagSafe pour iPhone 14 et iPhone 14 Plus sont également disponibles en Product (RED).

L’année dernière, Apple avait proposé des cadrans spécifiques pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, la société en propose sept nouveaux qui sont gratuits et téléchargeables par tout le monde pour montrer leur soutien. Il suffit de se rendre sur apple.com/product-red pour initier le téléchargement. Cette page regroupe aussi les produits éligibles pouvant être achetés.

D’autre part, de nombreux Apple Store marquent cette journée par de nouvelles vitrines et de nouveaux produits. L’entreprise met également en avant les moyens dont disposent les clients pour s’informer sur le sida dans l’App Store, Apple Books, Apple Music et l’application Apple TV.