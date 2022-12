Le mois commence mal pour Mail iCloud, avec le service qui connait actuellement une panne. Selon la page d’état du système d’Apple, les problèmes ont commencé à 15h06 et sont toujours d’actualité.

« Certains utilisateurs sont affectés. Ce service peut-être lent ou indisponible », indique Apple concernant la panne pour Mail iCloud. Il n’est pas précisé combien de personnes font face aux problèmes. La précédente panne répertoriée remonte au mois dernier.

Les problèmes peuvent varier selon les utilisateurs. Voici ce qu’indiquait l’un d’entre eux lors de la précédente panne :

Certains e-mails sont reçus, mais les messages vides et supprimés réapparaissent. J’ai essayé d’utiliser Mail iCloud dans un navigateur et cela a également complètement échoué avec un message d’erreur qui s’affiche. Peu importe qu’il s’agisse de mon MacBook ou de mon iPhone.

Plusieurs messages sur Twitter confirment également la perturbation :

ffs, iCloud Mail has gone down — Lord Rhys Morgan (@rhysmorgan) December 1, 2022

@appleicloud what is going on with icloud ,won’t load mail please fix this — Michael (@MichaelMaestr0) December 1, 2022

Comme à chaque fois avec les pannes d’un service Apple, vous ne pouvez rien faire de particulier si ce n’est patienter et attendre un retour à la normale. Selon les informations communiquées par Apple, la panne a commencé à 15h06 et se veut toujours d’actualité ce matin. Pour le coup, le fait que ce ne soit pas réparé après plusieurs heures est étonnant.