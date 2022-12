Dead Cells, chef d’oeuvre du genre roguelite/roguevania, déboule en version « + » dans le service Apple Arcade (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad). Le jeu du studio Motion Twin arrive ici dans une version ultra complète, avec (presque) tous ses DLC déjà disponibles, soit The Bad Seed, Fatal Falls, et Queen and the Sea/ Chaque DLC propose de nouveaux monstres, de nouvelles armes et aussi un nouveau boss.



A noter qu’outre les classiques évolutions de capacités et d’armes tout au long du jeu, Dead Cells propose des niveaux à génération procédurale, ce qui fait que l’on ne refait jamais tout à fait la même partie (et comme on est emmené à refaire des parties souvent…). Enfin, et pour rappel, Dead Cells est un jeu dur, pas impossible mais dur, et s’adresse principalement aux joueurs pas trop frustrés par la mécanique du « die and retry » (mourir et refaire). Ceci étant, on apprend vite de ses erreurs, et c’est une sacré satisfaction que de s’enfoncer toujours plus profondément dans les entrailles de la Terre en mettant en pièce des monstres que l’on ne parvenait pas à vaincre une heure auparavant.