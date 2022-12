Si vous êtes le propriétaire d’un téléviseur LG, alors vous pouvez avoir Apple TV+ gratuit pendant trois mois. Il s’agit d’une offre qui couvre les clients dans plus de 80 pays, selon la marque.

Toute personne qui dispose d’un téléviseur 4K ou 8K de LG, avec un modèle entre 2018 et 2022 qui tourne sous webOS 4.0 ou webOS 2022 peut bénéficier de l’offre permettant d’avoir Apple TV+ gratuit pendant trois mois. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’application Apple TV+ depuis son téléviseur et suivre les instructions à l’écran, tout simplement. À noter que la gratuité est uniquement valable pour ceux qui n’ont pas un abonnement en cours au service de streaming qui propose des films et séries.

Il est bon de noter également qu’il s’agit d’un essai gratuit de trois mois. Que se passe-t-il au-delà ? Un abonnement est automatiquement enclenché à 6,99€/mois. Mais il est possible d’annuler cet abonnement juste avant la fin des trois mois en se rendant sur son compte Apple.

Vous n’avez pas de téléviseur LG ? Vous pouvez aussi bénéficier d’Apple TV+ offert pendant trois mois, mais il faut pour cela acheter un nouvel iPhone, iPad, Mac ou une nouvelle Apple TV. Vous avez 90 jours après l’achat pour faire votre demande et ainsi avoir l’offre. Chez LG, l’offre se termine le 31 janvier 2023.