Apple TV+ annonce que la série Surface avec Gugu Mbatha-Raw aura le droit à une saison 2. Tous les épisodes de la première saison sont disponibles en intégralité sur le service de streaming.

Une saison 2 pour Surface sur Apple TV+

Surface met en vedette Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Sophie, une femme qui a subi un traumatisme crânien l’ayant laissée avec une perte de mémoire extrême, que l’on pense être le résultat d’une tentative de suicide.

La première saison de la série, qui se déroule à San Francisco, a envoyé Sophie en mission pour découvrir ses propres secrets, déterrant une multitude de péchés qui vont d’une liaison à des questions beaucoup plus profondes sur un passé caché et sa véritable identité. Alors que la saison 1 répondait à la question de savoir qui était vraiment Sophie, la saison 2 nous dira pourquoi. Sophie a traversé un océan pour échapper à son passé, alors que fuyait-elle ? Le casting de la saison 1 comprend également Oliver Jackson-Cohen, Stephan James, Ari Graynor, Marianne Jean-Baptiste, François Arnaud et Millie Brady.

De retour à Londres, sa ville natale, Sophie redécouvrira dans la saison 2 les relations inachevées qui hantent ses souvenirs, et découvrira d’où elle vient vraiment et ce qui a fait d’elle la personne imparfaite qu’elle était. Mais le désordre qu’elle a laissé derrière elle à San Francisco la rattrapera, car Sophie découvrira une fois pour toutes qu’on ne peut jamais échapper à son passé.

« Je suis ravie de poursuivre ce voyage et de plonger plus profondément dans la tension et le mystère de Surface avec cette brillante équipe », a déclaré Gugu Mbatha-Raw. « J’adore jouer Sophie et j’ai hâte que les fans et les nouveaux publics nous rejoignent alors qu’elle entre dans le nouveau monde dangereux de son passé dans la saison 2. En tant qu’actrice et productrice exécutive, c’est incroyablement significatif de rapporter cette histoire à Londres ».