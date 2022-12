Conçue par le RTE et l’ADEME et lancée sur l’App Store le 9 octobre dernier, l’app EcoWatt (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) a le vent en poupe avec plus de 700 000 téléchargements (iOS et Android) à date ! L’app permet « de connaitre en temps réel des données sur l’équilibre du système électrique, de réduire sa consommation ou d’éviter les coupures d’électricité lors des jours de tension », un aspect « couteau Suisse » qui séduit de plus en plus d’utilisateurs alors que les menaces de coupures électriques se précisent pour le début d’année prochaine.

EcoWatt conseille l’utilisateur pour une consommation électrique maitrisée et lui indique même si sa conso est au-dessus ou en deçà de ce qui est souhaitable pour le bon maintien du réseau électrique (vert si tout est ok et si l’on dispose même d’une marge de conso, orange s’il faut faire des ajustements avec les éco-gestes nécessaires, et rouge si rien ne va). L’app est certes bien conçue, mais 700 000 personnes bien informées restent tout de même un chiffre insuffisant pour engager des modifications de conso à l’échelle d’une nation toute entière.