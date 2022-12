Tout semblait indiquer un lancement imminent d’Apple Pay en Corée du Sud, y compris (et surtout) les plaquettes de pub dans certains transports locaux. Malheureusement pour Apple, le service de surveillance financière a dû revoir les termes et conditions d’Apple Pay avant le lancement officiel du service dans le pays. Hyundai Card (une carte de crédit appartenant au groupe Hyundai Motor) annonçait pourtant le 30 novembre dernier l’arrivée d’Apple Pay en Corée du Sud, mais il semble finalement que le régulateur financier ait de nouvelles requêtes à formuler auprès d’Apple… et du gouvernement sud-coréen.

Malgré ce report surprise, des sources plus ou moins bien informées indiquent désormais qu’Apple Pay sera bien disponible en Corée du Sud vers la fin du mois de décembre voire au début du mois de janvier 2023. On ne sait pas en revanche si le report concerne uniquement le service de carte bancaire de Hyundai ou s’il était prévu qu’Apple Pay soit disponible de façon plus étendue dans le pays.