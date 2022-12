Nothing propose déjà son premier smartphone, le Phone (1), et Carl Pei, le dirigeant, reconnaît que concurrencer Apple n’est pas simple à cause de l’iPhone et de son écosystème solide par rapport à Android. Il cite notamment la génération Z, à savoir ceux qui sont nés entre 1997 et 2010, qui aime bien l’iPhone.

Le Nothing Phone (1) est disponible dans 40 marchés, dont en France et plusieurs pays européens. Le smartphone n’est toutefois pas disponible aux États-Unis, cela s’expliquant par des négociations obligatoires avec les opérateurs locaux. Carl Pei estime que sa société n’était pas assez prête avec son téléphone actuel.

« Si nous ne l’avons pas lancé aux États-Unis, c’est parce que nous avons besoin de beaucoup de soutien technique supplémentaire, pour prendre en charge tous les opérateurs et leurs personnalisations uniques qu’ils doivent faire au-dessus d’Android », a expliqué le dirigeant dans une interview avec CNBC. « Nous avons estimé que nous n’étions pas prêts avant ». Et d’ajouter : « nous sommes actuellement en pourparlers avec certains opérateurs aux États-Unis en vue du lancement éventuel d’un nouveau produit dans ce pays ».

Dans un tweet, il annonce que le Nothing Phone (2) n’arrivera pas tout de suite, il faudra donc encore patienter.

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022