Apple TV+ a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour la quatrième et dernière saison de Servant, la série de M. Night Shyamalan. Elle arrivera le mois prochain sur la plateforme de streaming.

Après le suspense de la troisième saison, la quatrième saison de Servant apportera le dernier chapitre de l’histoire des Turner à une conclusion émotionnelle. La guerre de Leanne avec l’Église des Petits Saints s’intensifie, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et au-delà. Pendant ce temps, la famille Turner brisée doit non seulement faire face à la menace croissante de Leanne, mais aussi à la réalité certaine que Dorothy se réveille. Alors que la maison de la famille Turner continue de s’effondrer, des questions trouvent enfin une réponse : qui est Leanne Grayson et qui est l’enfant qui se trouve dans leur maison ?

Le casting principal comprend Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free et Rupert Grint, ils seront tous de retour dans la nouvelle et dernière saison de la série de M. Night Shyamalan.

La saison 4 de Servant sur Apple TV+ comprendra 10 épisodes au total. Le premier épisode sera disponible en streaming le 13 janvier 2023. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Le dernier sera diffusé le 17 mars.