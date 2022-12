The Binding of Isaac: Repentance, suite et DLC du génial The Binding of Isaac: Rebirth (Lien App Store – 17,99 euros – iPhone/iPad), a enfin été confirmé sur iOS… après avoir été délisté de la plateforme d‘Apple par le très changeant Tyrone Rodriguez. Vendu comme un DLC sur la version Nintendo Switch, The Binding of Isaac: Repentance est un jeu standalone sur PC, qui suit la trilogie The Binding of Isaac: Rebirth, Afterbirth et Afterbirth+. Pour rappel, The Binding of Isaac est un roguelite-shooter extrêmement radical en terme de DA (gore et cartoon à la fois), et qui se permet même une mise en abîme sur le thème de l’enfance maltraitée (Isaac est un petit garçon qui fuit sa mère devenue folle furieuse).

DLC ou standalone sur iOS ? Peu importe, The Binding of Isaac: Repentance arrivera bien dans l’App Store en 2023

Le gameplay furieux, souvent très exigeant, est une autre des caractéristiques de ce titre. Multi récompensé, The Binding of Isaac est l’un des titres indés les plus acclamés par la critique, et ses différentes suites n’ont pas déçu. The Binding of Isaac: Repentance sera disponible sur iOS quelque part durant l’année 2023.