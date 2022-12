La série d’espionnage et de comédie Slow Horses est le premier programme Apple TV+ à être nominé aux Writers’ Guild of Great Britain awards, qui récompensent bien sûr essentiellement des productions britanniques. Pour cette édition 2022 des WGGB awards, 42 programmes concourent dans 14 catégories différentes. Seront ainsi récompensés différents types de créations : radio, roman, théâtre, cinéma, série, télévision, ou bien encore le jeu vidéo. Concernant Apple TV+, le scénariste Will Smith (à ne pas confondre avec l’acteur américain), a été nommé dans la catégorie du meilleur scénario (Best Long Form TV Drama) pour l’épisode « Failure’s Contagious » de la série Slow Horses. Les vainqueurs des Writers’ Guild of Great Britain awards seront annoncés lors d’une cérémonie à Londres le 16 janvier 2023.

Pour rappel, la série Slow Horses est basée sur les romans « Slough House » de Mick Herron. La série raconte les tribulations d’un vieil agent (interprété par Gary Oldman) obligé de gérer une équipé de bras-cassés du MI5. La seconde saison a débuté il ya quelques jours à peine sur Apple TV+ et une troisième saison est déjà sur les rails.