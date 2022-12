Apple annonce des changements pour l’App Store, avec désormais 900 prix différents pour les applications, soit 700 de plus qu’auparavant. Il est pour l’instant question des tarifs en dollars, avec le prix le plus bas qui est de 29 centimes et le prix le plus élevé qui est de 10 000$. Les développeurs qui souhaitent fixer le prix de leur application à plus de 1 000$ doivent faire une demande à Apple.

Beaucoup plus de prix sur l’App Store

Sur les 900 prix disponibles sur l’App Store, 100 requièrent une autorisation au préalable d’Apple. Les nouveaux prix augmenteront progressivement, notamment tous les 10 centimes jusqu’à 10 dollars, tous les 50 centimes entre 10 et 50 dollars, et ainsi de suite. Des prix arrondis seront également disponibles, comme 0,90$ ou 1$, ainsi que des prix commençant par deux chiffres répétés (comme 110 000 wons en Corée du Sud).

Les nouveaux prix sont accessibles dès aujourd’hui pour les développeurs. Cela concerne pour le moment les applications qui proposent des abonnements. Les autres applications auront le droit aux nouveaux tarifs à partir du printemps 2023.

Apple annonce aussi faciliter la gestion des variations des taux de change pour les développeurs en leur permettant de choisir leur vitrine préférée comme base pour générer automatiquement des prix pour les 174 autres vitrines et 44 devises de l’App Store. Par exemple, Apple explique qu’un développeur de jeux japonais qui réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires avec des clients japonais peut fixer un prix pour la vitrine de l’App Store au Japon et faire en sorte que ses prix en dehors du pays soient automatiquement mis à jour en fonction de l’évolution des taux de change et des taxes dans le monde. Les développeurs pourront toujours définir des prix par pays s’ils le souhaitent.

Là aussi, ce changement est en place aujourd’hui pour les applications avec abonnement et arrivera au printemps 2023 pour les autres applications.