Le démantèlement du studio Spokko Games et l’intégration de son personnel à CD Projekt RED a une triste conséquence pour les joueurs mobiles : le jeu AR The Witcher: Monster Slayer (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) sera débranché des serveurs le 30 juin 2023, et le jeu sera retiré de l’App Store et du Play Store dès le 31 janvier prochain. A partir de cette même date, il ne sera plus possible d’effectuer des achats in-app.

L’arrêt du jeu faisant suite au démantèlement du studio, il est bien difficile de savoir si The Witcher: Monster Slayer était un poil populaire, mais à vrai dire, on n’a jamais vu des foules de « djeuns » se pressant dans les parcs pour traquer les monstres du bestiaire de The Witcher… The Witcher: Monster Slayer restera toutefois jouable jusqu’à l’arrêt définitif des serveurs. Pour rappel, CD Projekt RED opère actuellement une refonte totale de ses services et studios afin de se focaliser uniquement sur les gros projets à venir. Le lancement chaotique de Cyberpunk 2077 a laissé des traces.

