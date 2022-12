En Inde, le déploiement de la 5G a commencé au mois d’octobre… sauf pour les utilisateurs d‘iPhone. Apple avait promis que la 5G serait disponible pour les iPhone-users indiens avant la fin de l’année, et il semble bien que cette promesse soit en passe d’être tenue : la Developer Release Candidate d’iOS 16.2 permet en effet de se connecter en 5G dans le pays, mais fait étonnant, Apple ne mentionne pas cette mise à jour d’importance dans ses notes de version ! Pour Apple, le déploiement rapide de la 5G sur l’iPhone est une nécessité sur un marché indien ultra concurrentiel… et de plus en plus favorable aux smartphones moyen/haut de gamme. L’iPhone est d’ailleurs passé de 1 à 5% de Pdm en Inde en à peine deux ans, une progression fulgurante qui a surpris les analystes. La politique promotionnelle agressive d’Apple (comme sur le marché chinois du reste) commence à porter ses fruits.

As expected, but not in the iOS 16.2 Release notes, 5G is added in India on supported iPhones. https://t.co/lvn3ht8xn7 — Aaron Zollo (@zollotech) December 7, 2022

Pour rappel, iOS 16.2 apportera aussi Freeform à l’iPhone et à l’iPad. Freeform est une application de productivité multiplateforme pour le brainstorming de groupe, qui permet l’usage collectif de nombreux documents et fichiers.