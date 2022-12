On le sait, Apple prépare un casque XR ultra sophistiqué pour l’an prochain, suivi deux ou trois plus tard par des lunettes AR. Ces dernières semaines, les rumeurs tournaient principalement autour du nom du système d’exploitation de ce casque, baptisé realityOS dans les premières « fuites » puis xrOS récemment. Si l’on en croit les bonnes sources de notre confrère 9to5Mac, xrOS ne serait pas le nouveau nom de realityOS, mais bien plutôt le nom de l’OS destiné aux seuls appareils XR d’Apple (une version basée sur macOS), sachant que realityOS serait en fait la version « iOS-compatible » du même OS.

Apple distinguerait donc ainsi les différentes plateformes compatibles avec les produits et services XR. 9to5Mac table aussi sur le fait que l’un des casques XR d’Apple pourrait fonctionner en partie couplé avec un iPhone, l’autre modèle autonome (celui de 2023) embarquant un processeur Apple Silicon (on parle d’un possible M2 désormais). xrOS pourrait aussi être l’OS d’un appareil compagnon exclusivement rattaché au casque XR d’Apple. Le premier casque XR d’Apple est attendu dans le courant de l’année prochaine (plutôt second semestre désormais). Le tarif serait compris entre 1000… et 3000 dollars !