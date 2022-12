Si l‘iPhone n’est pas le smartphone le plus vendu en Chine – Apple reste cependant 3ème ou 4ème fabricant de mobile dans le pays selon les analystes – l’iPad de son côté surclasse le marché chinois depuis déjà quelques années, et pas d’une petite coudée. Canalys a sorti sa petit calculette et peut ainsi nous certifier qu’Apple domine plus que jamais le marché de la tablette en Chine, avec une croissances des ventes d’iPad de 7% sur le Q3 2022, et ce dans le contexte d’une baisse globale du marché de 3% (mais +18% sur le seul secteur des ventes au grand public, hors entreprise et administrations). Le volume des ventes d’iPad dépasse même le niveau « record » du Q3 2021. On notera que la second sur ce marché n’est autre que Huawei, avec toutefois des ventes 2,5 fois inférieures à celles d’Apple.

Canalys note en revanche qu’Apple est beaucoup moins à l’aise sur le marché chinois du Personal Computer (PC). Dans un contexte de baisse franche du secteur (-13% et -10% sur le segment grand public), les Mac d’Apple ne parviennent pas à se frayer un chemin jusqu’au top 5. Sans surprise, Lenovo reste le plus gros fabricant de PC en Chine.