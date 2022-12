Le congrès juif mondial, une fédération internationale de communautés et d’organisations juives, fondée en 1936 à Genève, et dont le siège mondial est à New York, a demandé officiellement à Apple de retirer d’Apple Music les oeuvres de Kanye West. Ronald Lauder, le président du Congrès juif Mondial, a directement écrit à Tim Cook et au patron de Spotify Daniel Ek afin d’exprimer son mécontentement, considérant qu’il est « inacceptable » que l’artiste n’ait pas été supprimé des services de streaming musical. Pour rappel, suite aux déclarations violemment antisémites de West, Apple avait supprimé d’Apple Music la Playlist Kanye West Essentials. Hormis cette décision, tous les albums et morceaux de Kanye West restent disponibles sur la plateforme.

La missive de Ronald Lauder :

« Les tirades antisémites de Kanye West vont au-delà du trafic de théories du complot. Il épouse le nazisme dans sa forme la plus pure et la plus haineuse, et est peut-être l’incarnation singulière de la montée alarmante de la haine des Juifs en Amérique.

Tant que sa voix haineuse est diffusée sur les plateformes de streaming musical d’Apple et de Spotify, ces dernières sont de mèche avec ceux qui souhaitent du mal aux Juifs du monde entier ». Ronald Lauder conclue qu’en ne retirant pas l’artiste, les deux plateformes « profitent de la haine des juifs ».

Pour rappel, il ne fait guère de doutes que des accords commerciaux lient Kanye West et les plateformes musicales Apple Music et Spotify. Sur un plan de réflexion plus général, il est sans doute bon aussi de se demander s’il est tout à fait légitime d’effacer l’intégralité de l’oeuvre d’un artiste parce que ce dernier aurait tenu des propos scandaleux ou haineux (voire aurait commis des crimes). A ce compte, il ne resterait plus grand chose à regarder, écouter ou lire étant donné le nombre proprement ahurissant d’artistes « problématiques », de Chaplin à Picasso en passant par Michael Jackson, Céline et tant d’autres…