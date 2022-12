Il est possible d’avoir Apple TV+ offert pendant deux mois grâce à une nouvelle offre. C’est à l’occasion de la sortie d’Emancipation, le nouveau film avec Will Smith dans le rôle principal.

Pour profiter de la promotion d’Apple TV+, rendez à l’adresse apple.co/willgift puis cliquez sur le bouton bleu « Activer 2 mois gratuits ». C’est réservé aux nouveaux abonnements et aux réabonnements éligibles. L’offre expire le 14 janvier 2023. À noter que l’abonnement à 6,99€/mois s’enclenchera automatiquement après les deux mois. Mais vous pouvez l’annuler avant, pour éviter de payer.

Concernant Emancipation, la sortie se fera le 9 décembre sur Apple TV+. Voici le synopsis du film :

Emancipation raconte l’histoire de Peter (Will Smith), un homme qui fuit l’esclavage, en comptant sur son intelligence, sa foi inébranlable et son amour profond pour sa famille, pour échapper aux traqueurs sans pitié et aux marais hostiles de la Louisiane dans sa quête de liberté. Le film s’inspire des photos de « Peter le fouetté », prises en 1863 lors d’un examen médical de l’Armée de l’Union et parues pour la première fois dans le magazine Harper’s Weekly. L’une de ces photos, connue sous le nom de The Scourged Back (Le dos flagellé), qui montre le dos nu de Peter mutilé par les coups de fouet, a contribué à renforcer l’opposition publique à l’esclavage.