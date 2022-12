Version améliorée de l’un des premiers succès de l’App Store, JellyCar Worlds (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est de retour sur iOS et plus exactement sur le service par abonnement Apple Arcade. Le principe reste le même qu’il y a 14 ans : le joueur dirige un véhicule tout mou qui doit se frayer un chemin dans des niveaux plus bizarres les uns que les autres. Le moteur physique de type ragdoll prêt souvent à sourire et donne lieu à des situations assez cocasses, et la difficulté de certains passages est balancée par une jouabilité impeccable.



Les niveaux sont remplis de surprise, tout comme les véhicules que l’on peut piloter (certains ont des pneus adhésifs, d’autres peuvent gonfler de volume ou s’étirer, etc). Il est même possible de créer soi-même les motifs de son véhicule. Bref, une bonne pioche pas prise de tête pour un sou et qui permet de passer le temps de façon satisfaisante entre deux parties d’Hades ou d’Elden Ring.