Emancipation débarque sur Apple TV+ et l’on peut être quasi certain que le film sera un petit évènement, moins pour ses qualités intrinsèques que pour le retour de Will Smith à l’écran (le film a été tourné avant la fameuse gifle des Oscars). Et pourtant, il y aurait sans doute de quoi dire tant la mise en scène d’Antoine Fuqua et la superbe photographie du métrage semblent transcender un récit d’autant plus épique et poignant qu’il se base sur des faits réels.

Emancipation permettra t-il à Will Smith de redorer son blason terni depuis la gifle des Oscars ?

Pour rappel, Emancipation raconte l’histoire de Peter (Will Smith), un esclave qui décide de prendre la fuite pour rejoindre sa famille ainsi que les rangs de l’armée de l’Union (opposée aux confédérés) . A noter que will smith a participé à la production du film. Le casting comprend aussi Ben Foster, Mustafa Shakir, Gilbert Owuor, Michael Luwoye, Charmaine Bingwa, Ronnie Gene Blevins, Grant Harvey, Aaron Moten, ou bien encore Steven Ogg. Emancipation est immédiatement disponible dans Apple TV+.