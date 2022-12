La situation continue de se tendre en Australie. Face aux intransigeances d’Apple, les travailleurs des Apple Stores du pays envisagent de faire à nouveau grève avec cette fois avec un débrayage prévu pile pendant la période des vacances de Noël. La grève débuterait le 23 décembre à 15h heure locale et se poursuivrait jusqu’à la veillée de Noël. Autant dire que le manque à gagner pourrait être conséquent pour Apple.

Tous les Apple Store situés en Australie seraient touchés par ce mouvement de grève, avec un point chaud pour les deux Apple Store de Brisbane et les Apple Store d’Adélaïde et de Newcastle. Les boutiques sus-citées sont celles qui comptent le plus de membres ou représentants syndicaux, la plupart rattachés au syndicat australien des travailleurs du commerce de détail et de la restauration rapide (RAFFWU).

Les salariés syndiqués et le RAFFWU réclament toujours à Apple de meilleurs salaires et conditions de travail, mais la firme de Cupertino ne souhaite pas remettre le sujet sur la table avant février 2023, un report qui a donc débouché sur ce nouveau mouvement de grève.