Dévoilé lors de la soirée des Game Awards, Valiant Hearts: Coming Home sera donc le premier des trois titres Ubisoft à débarquer dans la bibliothèque de jeux mobiles destinée aux abonnés Netflix. Comme son prédécesseur, l’action du jeu se déroule durant la première guerre mondiale. L’expérience narrative suivra le parcours de 4 personnages (dont une femme), ces derniers étant confrontés à la survie, au sacrifice et à l’amitié dans des conditions forcément très difficiles. Le gameplay devrait beaucoup ressembler à celui du premier jeu, soit un mélange de petits puzzle, d’action (légère l’action) et d’aventure narrative. Les joueurs du premier opus retrouveront donc facilement leur marque.



En cas de difficultés, ce satané Walt viendra de nouveau en aide aux joueurs. Et bien sûr, on retrouvera la superbe direction artistique très « BD franco-belge » du titre d’origine, qui avait fait beaucoup pour la popularité du jeu. Du tout bon donc en perspective.. Valiant Hearts: Coming Home sortira en 2023 via Netflix sur iOS et Android. Vivement une date de sortie !