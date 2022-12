La version stable de Tor 12.0 est maintenant disponible au téléchargement, proposant le support natif des Mac Apple Silicon avec les puces M1 et M2 pour le navigateur Internet.

Tor est un navigateur basé sur Firefox, créé pour accéder à des noms de domaines se terminant par .onion (notamment utilisé pour le dark web) et naviguer sur le Web de façon plus classique avec plus d’anonymat et de confidentialité. Le navigateur y parvient en acheminant le trafic à travers les nœuds du réseau tout en chiffrant les données du réseau. Les demandes de connexion arrivent à destination via un nœud de sortie qui est utilisé pour relayer les informations à l’utilisateur.

Il était déjà possible d’utiliser Tor avec les Mac Apple Silicon, mais cela s’appuyait sur Rosetta 2 d’Apple. Cela signifie que les utilisateurs passaient par la version conçue pour les Mac Intel et macOS se chargeait de « traduire » à la volée le code pour qu’il soit compatible avec les Mac ayant des puces M1 ou M2. L’avantage d’une version native est que les performances seront meilleures et que la consommation d’énergie sera moindre, un point non négligeable sur les MacBook pour améliorer l’autonomie.

Les développeurs déclarent :

Ce n’était pas une mince affaire, mais nous sommes heureux de dire que Tor Browser 12.0 supporte maintenant l’Apple Silicon en natif. Comme l’approche de Mozilla pour Firefox, nous avons également opté pour une application universelle, c’est-à-dire que les deux versions x86-64 (compatible Intel) et ARM64 (compatible Apple Silicon) sont regroupées ensemble avec la bonne version choisie automatiquement lors de l’exécution.

Le navigateur Tor est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le site officiel.