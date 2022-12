Les analystes ne sont pas très optimistes concernant les ventes d’iPhone 14/14 Pro pour le quatrième trimestre 2022, les plus sceptiques tablant sur des ventes amputées de 10 à 20 millions d’unités sur la période. Les émeutes de l’usine de Zhengzhou ont considérablement perturbé les capacités de production dans la principale usine de fabrication d’iPhone, et un semblant de retour à la normale n’est pas attendu avant la fin du mois de décembre… au mieux.

Les délais de livraison actuels des iPhone 14 ne sont pas vraiment de nature à modifier ces prévisions. Ainsi, JP Morgan note que les délais restent « modérément élevés » par rapport à la période d’avant le confinement de Zhengzhou. En moyenne et au niveau mondial les délais de livraison de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus sont de trois jours (pour chaque modèle), un déliai inchangé depuis une semaine. Du côté des iPhone 14 Pro, les plus impactés par les évènements de Zhengzhou, les délais passent de 29 à 27 jours.

En Chine, les l’iPhone 14 voient leurs délais de livraison passer de 1 à 4 jours, (identique sur ce point à l’iPhone 13) tandis que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone Pro Max voient leurs délais passer de 39 à 32 jours. Aux Etats-Unis, les délais ne bougent presque pas et passent de 4 à 3 jours pour les iPhone 14 » de base », les délais des modèles Pro restant figés à 25 jours. Idem en Europe avec à contrario des délais qui s’allongent pour l’iPhone 14 (de 2 à 3 jours) et qui restent bloqués à 25 jours pour les modèles Pro.