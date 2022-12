Les évènements survenus à l’usine Foxconn de Zhengzhou ont visiblement frappé les esprits et convaincus les cadres d’Apple qu’il ne fallait plus tarder à délocaliser la production chinoise d’iPhone. Si l’on en croit les bonnes sources de Mint, soit un cadre exécutif senior d’Apple (bien sûr anonyme), « Apple cherche à augmenter les volumes qu’ils fabriquent en Inde. Il veut augmenter de plus de trois fois leurs objectifs de production de cette année. » Une seconde source précise qu’Apple aurait bel et bien contacté ses fournisseurs Foxconn, Pegatron, et Wistron, tous présents en Inde, afin qu’ils accroissent très sensiblement leur capacité de production dans le pays.

Cette nouvelle fuite (ou simple rumeur) intervient quelques heures seulement après que l’on ait appris qu’Infiniti Retail, qui appartient au groupe Tata, allait ouvrir 100 boutiques en Inde semblables à des Apple Store, des boutiques qui vendront exclusivement des produits Apple. Autant dire qu’après quelques semaines de crise et de tensions sur la supply chain, l’Inde semble être devenue le nouvel Eldorado pour Apple. On ne pourra pas vraiment dire qu’Apple a su anticiper la crise qui se dessinait, mais au moins sait-on que des décisions sont prises.