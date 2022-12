Tim Cook (et plus globalement le service de com d’Apple) n’a pas pour habitude de vanter les nombreux partenariats avec les fournisseurs d’Apple, sans doute parce que ce « rappel » mettrait à mal le narratif d’une entreprise qui concevrait tout de bout en bout de la chaine. Pour une fois cependant, le patron d’Apple a fait une (grosse) exception. Tim cook est en effet actuellement en visite d’un site Sony situé à Kumamoto, un site destiné à la R&D sur les capteurs photo mobile.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022