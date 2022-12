Après 6 nominations aux Golden Globes, Apple TV+ continue de moissonner les prix. Le service de streaming d’Apple a ainsi raflé un Children’s & Family Emmy Awards pour le film documentaire « Who Are You, Charlie Brown? », film qui porte sur la carrière artistique de Charles M. Schultz, le créateur de Charlie Brown et du personnage de Snoopy. Le docu a récolté son trophée dans la catégorie « Outstanding Non-fiction Program » (incroyable programme non-fictionnel ») et était opposé à « Hi I’m Sevy » de Magnolia Network, « Kids Baking Championship » de Food Network, « Nick News » de Nickelodeon et à « Sesame Street in Communities : Talking About Race » de la chaine YouTube. En revanche, et malgré ses nombreux programmes pour la jeunesse, c’est le seul prix remporté par Apple lors de cette édition 2022.

The #ChildrensEmmys Award for Outstanding Non-Fiction Program goes to Who Are You, Charlie Brown? (@appletv). pic.twitter.com/TI2BwL7UEL — The Emmys (@TheEmmys) December 12, 2022

Pour la seule année 2022, Apple TV+ a déjà raflé plus d’une dizaines de prix dont le prestigieux oscar du meilleur fil pour CODA, ainsi que plusieurs Emmy (notamment pour l’increvable Ted Lasso). Depuis le lancement du service, les programmes d’Apple TV ont cumulé plus de 300 nominations (Oscars, Golden Globes, Bafta, Emmys, Critics Choice Awards, etc.)