Les IA génératives d’image ont la cote depuis 2 ans, un engouement porté par des performances de plus en plus abouties au point que l’on en vient à se demander si ces IA pourront un jour remplacer de véritables artistes. Stable Diffusion, Imagen, Midjourney, ou bien encore Dall-E épatent par leur capacité à livrer des illustrations de plus en plus inventives et précises. Ces IA open source sont de plus en plus souvent utilisées aussi par des apps de retouche photo et servent en quelque sorte de « moteur » de la fonction retouche. C’est ainsi le cas de Lensa (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), basée sur Stable Diffusion, qui s’est classée tout en haut des charts de l’App Store grâce notamment à 12,6 millions de téléchargements sur les 11 premiers jours de décembre (+600%).

Twitter : @Prisma Labs

L’explosion de ces solutions de retouche ne se limite pas à une seule application : si l’on en croit les données de sensor Tower, toujours sur le mois de décembre, 8 des 100 apps les plus téléchargées sur la période sont des apps de retouche ou de création basées sur une IA open source !