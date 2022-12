Apple TV+ annonce la date de sortie pour The Reluctant Traveler : le programme sera disponible le 24 février 2023 sur la plateforme de streaming. Il sera animé par Eugene Levy, acteur notamment connu pour avoir joué Noah Levenstein, à savoir le père de Jim dans les films American Pie.

Cette nouvelle série de voyages dans le monde suivra Eugene Levy alors qu’il visite certaines des destinations les plus belles et les plus intrigantes du monde au Costa Rica, en Finlande, en Italie, au Japon, aux Maldives, au Portugal, en Afrique du Sud et aux États-Unis, explorant des hôtels remarquables ainsi que les lieux et les cultures qui les entourent.

Avouant ne pas être l’animateur typique d’un programme de voyage — il n’a pas l’habitude d’être un aventurier ou un globe-trotter averti — Eugene Levy pense que le moment est enfin venu pour lui d’élargir ses horizons. Il fait sa valise avec un peu d’appréhension, mais espère que ses expériences lui permettront d’ouvrir un tout nouveau chapitre de sa vie, même s’il doit pour cela affronter certaines de ses craintes les plus tenaces.

The Reluctant Traveler sur Apple TV+ sera donc disponible le 24 février 2023 et comprendra huit épisodes au total. Il n’est pour le moment pas précisé si tous les épisodes seront disponibles d’un coup ou s’il y en aura un par semaine.