L’acteur et réalisateur Eugene Levy (American Pie, Splash) joue son propre rôle dans la série documentaire The Reluctant Traveler, une série dans laquelle l’acteur à la mine débonnaire (et légèrement inquiète) visite les endroits les plus insolites du monde. Après une saison 1 très internationale, Eugene Levy démarre la saison 2 en Europe, plus exactement en Suède lors des fêtes de la Saint-Jean. Après « une célébration festive », un peu de kayak et la rencontre avec un Elan, l’acteur posera ses valises en Ecosse pour un épisode assez spécial : l’histoire familiale d’Eugene Levy démarre en effet à Glasgow. Quant au troisième épisode qui sera diffusé le 15 mars prochain, ce dernier se déroulera en France, et plus précisément à St-Tropez : « Eugene goûte au glamour avec Joan Collins, développe ses papilles avec des huitres et s’initie à l’apiculture en Provence. » Tout un programme…



Avec son orientation originale et toujours une qualité de production de haut niveau, The Reluctant Traveler vaut vraiment le coup d’oeil, entre deux épisodes de Master of the Air, de Constellation ou des Aventures de Dick Turpin. Très recommandable.