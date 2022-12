Tesla propose aujourd’hui la mise à jour 2022.44.25 pour ses voitures et on retrouve notamment le support d’Apple Music. Le service de streaming musical fait enfin ses débuts sur ce support. Il rejoint ainsi Spotify et d’autres comme Tidal.

Tesla indique le texte suivant pour évoquer l’arrivée d’Apple Music dans ses voitures :

Écoutez plus de 100 millions de morceaux et 30 000 playlists, sans publicité. Écoutez l’intégralité de votre bibliothèque, découvrez de nouvelles musiques et branchez-vous sur des stations radio en direct. Appuyez sur l’icône Apple Music pour vous y connecter depuis le lanceur d’applications, scannez le QR code à l’aide de votre appareil mobile puis connectez-vous avec vos identifiants Apple ID. Remarque : Un abonnement à la connectivité Premium est nécessaire pour écouter Apple Music via une connexion cellulaire.

@Tesla holiday update incoming! This is on our Canadian Model 3 SR+ in the NWT. ❤️ Thank you @elonmusk pic.twitter.com/JGeK9gFr7S — James Locke (@arctechinc) December 13, 2022

L’arrivée du service du service de streaming n’est pas réellement une surprise. En effet, un récent salon avec la présence de Tesla a permis de découvrir l’icône de l’application Apple Music, suggérant une arrivée imminente. Voilà que la mise à jour de la voiture est maintenant disponible.

Une fois la mise à jour installée, il faut ouvrir l’application Apple Music. Vous devez à ce moment prendre votre iPhone et scanner le QR Code présent sur l’écran de la voiture. Cela permet de relier votre compte. C’est fait, vous pouvez maintenant profiter du service de streaming.