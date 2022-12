« La Matter rentre dans la maison » (hum…) : au delà du jeu de mot bien mauvais, iOS 16.2 introduit bien l’une des grandes nouveautés du secteur de la domotique : le protocole Matter. Annoncé par Apple (pour l’app Maison) lors de la WWDC 2022, Matter est un protocole unifié et standardisé, multiplateforme (Android, iOS, etc.) et multi-assistants (Siri, Alexa, Google Assistant), qui permet de gérer dans une même chaine domotique les appareils de différents fabricants (dont Apple, Google, amazon, etc). Plus de 500 sociétés ont accepté d’introduire la norme Matter dans leurs produits et services domotiques.

Matter débarque donc dans iOS 16.2 et iPad 16.2, et les propriétaires de HomePod devront aussi mettre à jour leurs appareils pour en bénéficier. La procédure est simple : dans l’app Maison –> Réglages du domicile –> Mises à jour –> « et voilà ! ». Si vous avez des HomePod, un autre salve de mises à jour vous sera demandée. A noter que la procédure ne vaut bien sûr que pour ceux qui n’auront pas activé la mise à jour automatique. Pour l’instant, outre les HomePod et quelques produits du fabricant Eve, peu d’appareils sont déjà compatibles Matter. Un peu de patience, leur nombre devrait croitre de façon exponentielle en 2023 (plus de 500 sociétés ont accepté le standard)