Free aura pris son temps, mais enfin, la fonction d’appel en VoWiFi est disponible avec iOS 16.2. Free est d’ailleurs le dernier opérateur a proposer cette fonction, et d’assez loin puisque le VoWiFi est disponible chez Orange depuis 6 ans ! Pour rappel, le VoWiFi permet de passer des appels mobile en utilisant le WiFi plutôt que le réseau cellulaire, ce qui est bien sûr avantageux dès lors que la couverture mobile s’avère médiocre (ce qui est le cas par chez moi par exemple).

On peut aussi passer par le VoWiFi pour gagner en confort, la communication étant généralement plus stable et la qualité sonore souvent bien meilleure qu’en cellulaire. A noter toutefois que la fonction VoWiFi chez Free est pour l’instant limitée aux seuls appels et ne concerne donc pas l’envoi de SMS ou de MMS. Il va décidément falloir s’armer de (beaucou) de patience pour bénéficier d’une fonction complète chez l’opérateur.

Pour rappel, les abonnés Free (et les autres) peuvent accéder au VoWiFi de façon extrêmement simple puisqu’il suffit de se rendre dans Réglages –> Appels Wi-Fi sur cet iPhone (sous iOS 16.2 pour les abonnés Free Mobile).