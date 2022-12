Sotheby’s organise une nouvelle vente aux enchères d’objets en relation avec Apple et son co-fondateur Steve Jobs. Cette fois, il s’agit d’un pack comprenant un manuel d’utilisation d’Apple I, une interface de cassette Apple I mais aussi et surtout une lettre datée du 5 octobre 1976 et signée de la main même de Jobs dans laquelle le co-fondateur d’Apple tente de convaincre un certain Dave Kominiak de vendre quelques Apple-1 dans sa boutique d’électronique. Et Jobs sait y faire pour vanter les mérites du premier joyau d’Apple, rappelant qu’un nouveau manuel de 20 pages a été rédigé pour le langage de programmation BASIC ou que les composants électroniques sont désormais disposés dans « un magnifique boitier désormais fabriqué en véritable bois de noyer ». Jobs détaille aussi les différents tarifs de certains périphériques, comme le clavier Datanetics (90 dollars à l’époque).

Sotheby’s estime que la valeur de ce lot de documents devrait s’adjuger entre 20 000 et 30 000 dollars , mais pour l’instant l’enchère plafonne à 16 000 dollars (ce qui n’est pas si mal dans l’absolu pour du papier, même avec une valeur historique).