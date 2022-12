L’Apple Store en ligne connaît des difficultés aujourd’hui, avec la boutique qui est inaccessible pour plusieurs internautes. Cela se confirme du côté de DownDetector avec plusieurs signalements évoquant une panne.

Plusieurs internautes sont dans l’incapacité de se rendre sur la page de tel ou tel produit sur l’Apple Store en ligne puis procéder à un achat. La page ne se charge tout simplement pas. Pour d’autres, le chargement est possible, mais c’est très lent.

Si l’on en croit la page d’état du système d’Apple, tout va bien, il n’y a rien à signaler. Mais il est bon de noter que cette page met souvent du temps avant d’afficher les problèmes constatés par les utilisateurs concernant les pannes des services.

Il est en tout cas certain que ce problème est quelque peu gênant étant donné la période. Plusieurs personnes veulent probablement faire des achats de produits Apple pour Noël et ce n’est pas réellement possible en l’état pour plusieurs d’entre elles. Une solution est de se rabattre chez les revendeurs, ou bien patienter pour les personnes qui veulent à tout prix faire les achats sur l’Apple Store en ligne.

Entre hier et aujourd’hui, plusieurs services Apple ont connu des perturbations, dont l’App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, le calendrier iCloud et plus encore.