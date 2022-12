SFR RED propose en ce moment une offre qui permet d’avoir un remboursement jusqu’à 100€ pour l’achat d’un smartphone (iPhone ou autre) et d’un forfait sans engagement. Le montant varie selon le prix du téléphone.

Trois paliers existent. Si le téléphone coûte entre 49€ et 259€, SFR RED propose un remboursement de 30€. Si le prix est compris entre 260€ et 599€, ce sera 50€ remboursés. Et pour les modèles ayant un tarif supérieur à 600€, ce sera 100€ remboursés.

Dans le cas d’Apple, tous les iPhone (à l’exception de l’iPhone SE) coûtent plus de 600€, ce qui permet ainsi d’avoir l’offre de remboursement de 100€ chez SFR RED. Pour cela, il suffit de se rendre sur cette page du site de SFR RED, choisir son téléphone, puis prendre un forfait sans engagement chez l’opérateur. Il en existe plusieurs, avec l’un d’entre eux qui coûte actuellement 16€/mois avec appels, SMS et MMS en illimité, et 160 Go de quota Internet.

Une fois la commande effectuée, il faut se rendre sur cette page afin de créer son dossier. Vous avez 30 jours après la valide de votre commande pour faire la demande. Une fois qu’elle sera acceptée, SFR RED vous proposera un remboursement sur facture.

L’offre est disponible dès maintenant et se veut valable jusqu’au 9 janvier 2023.