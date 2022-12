Apple TV+ fait deux annonces aujourd’hui en dévoilant les dates de sortie pour sa série N’oublie pas de vivre (Dear Edward) et Super Ligue : la guerre du football. Les sorties auront lien en janvier et février 2023.

La série N’oublie pas de vivre fera ses débuts sur Apple TV+ le 3 février 2023, avec les trois premiers épisodes ce jour-là. Il y aura ensuite un épisode chaque vendredi, sachant que la saison comptera 10 épisodes au total.

Le programme raconte l’histoire d’Edward Adler (joué par Colin O’Brien), un garçon de 12 ans qui survit à l’accident dévastateur d’un avion commercial tuant tous les autres passagers du vol, y compris sa famille. Alors qu’Edward et d’autres personnes touchées par la tragédie dans le monde entier tentent de donner un sens à leur vie après le crash, des amitiés, des romances et des communautés inattendues se forment. Le casting comprend Connie Britton, Colin O’Brien, Amy Forsyth, Anna Uzele, Audrey Corsa, Brittany S. Hall, Carter Hudson, Dario Ladani Sanchez, Douglas M. Griffin, Eva Ariel Binder, Idris DeBrand, Ivan Shaw, Jenna Qureshi, Khloe Bruno et Maxwell Jenkins.

De son côté, Super Ligue : la guerre du football arrivera sur Apple TV+ le 13 janvier 2023. Ce docu-série en quatre parties relate la bataille à fort enjeu déclenchée par l’émergence d’un projet de ligue dissidente. Le passé, le présent et l’avenir du football européen entrent en collision, laissant les dirigeants les plus puissants du football défendre ou bouleverser les traditions de ce sport. Grâce à un accès sans précédent aux présidents de ligues, aux propriétaires de clubs et aux architectes de la Super Ligue européenne, ce programme présente aux fans l’histoire encore inédite de l’éclosion de cette idée et des plans de bataille qui ont été élaborés pour la combattre.