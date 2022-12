Activée depuis hier en France, la fonction d’appel par satellite, uniquement disponible sur l’iPhone 14, commence déjà à sauver des vies ! La police de Crescenta Valley Station dans le comté de Los Angeles a ainsi reçu un appel d’urgence en provenance du mobile d’une personne tombée dans un canyon à bord de son véhicule. Le véhicule avec ses deux passagers a fait une chute de 90 mètres dans le ravin, et le choc en contrebas a automatiquement activé la fonction de détection d’accident d’iOS 16. La zone de l’accident n’étant pas couverte par le réseau cellulaire, l’appel d’urgence a été passé via l’armada de satellites de Global Star. Cette situation d’accident grave aura donc mobilisé à elle seule les deux nouvelles fonctions de sécurité les plus importantes d’iOS 16 et des iPhone 14/14 Pro.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service

This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V

— Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022