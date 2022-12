L’outil Palera1n a reçu une mise à jour pour proposer le jailbreak d’iOS 16. C’est le premier jailbreak public pour la dernière version majeure du système d’exploitation mobile d’Apple qui tourne sur les iPhone et iPad.

Le jailbreak d’iOS 16 avec Palera1n est possible grâce à Checkm8. Il s’agit d’une faille de sécurité impossible à corriger qui se situe au niveau du bootrom des puces Apple. Cela concerne les puces A5 jusqu’à A11. Il est question d’une faille matérielle et non logicielle. Ainsi, Apple ne peut pas la boucher avec une mise à jour d’iOS. Malgré tout, le constructeur met en place d’autres protections pour compliquer la tâche aux hackers.

Malheureusement pour les utilisateurs qui s’intéressent au jailbreak, la faille Checkm8 concerne quelques modèles d’iPhone et d’iPad. Ainsi, Palera1n peut jailbreaker les iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPad 5, iPad 6, iPad 7 et iPad Pro (1ère et 2e générations). L’outil supporte toutes les versions entre iOS 15 et iOS 16.2, dont la version finale est disponible depuis quelques jours.

Le processus de jailbreak nécessite d’avoir un Mac ou un ordinateur sous Linux pour utiliser Palera1n. Aussi, il ne faut pas avoir un code de verrouillage activé au moment de la procédure. En réalité, certains appareils ne doivent avoir jamais eu de code. Si cela a déjà été le cas, il faut restaurer son appareil pour que le jailbreak puisse fonctionner. Les instructions sont à retrouver sur le dépôt GitHub. Aussi, seulement quelques tweaks sont compatibles avec iOS 16.