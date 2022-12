Durant la période de Noël, iPhoneAddict et KultureGeek vous proposent de remporter chaque soir (ou presque) un des cadeaux que nous mettrons en jeu (accessoires, applications, cartes iTunes,..). Chaque concours ne nécessitera pas la même participation. Parfois il faudra juste laisser un commentaire et d’autres fois, quand le cadeau sera plus cher, télécharger une application avant de participer.

Pour ce 16ème jour tentez de gagner une base de charge powerstation 10K de mophie avec MagSafe d’une valeur de 149 euros, offerte par la boutique d’accessoires Zagg.

Principales caractéristiques :

La base de charge powerstation 10K de mophie avec MagSafe charge votre iPhone (mais aussi AirPods/Apple Watch) tout en le maintenant à l’angle idéal. Regardez des films, passez des appels vidéo ou publiez un message sur les réseaux sociaux sans vous soucier de la batterie. Chargez plusieurs appareils simultanément grâce à la surface de charge sans fil compatible MagSafe et au port USB-C. Utilisez la base pliable pour maintenir votre téléphone droit en mode paysage ou portrait ou fixez un trépied pour placer votre téléphone au-dessus de tout ce qui encombre votre bureau.

Jusqu’à 39 heures de lecture vidéo

La base de charge sans fil powerstation de mophie avec Magsafe vous offre les heures de batterie supplémentaires dont vous avez besoin pour votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch****, ainsi que pour tous les autres appareils compatibles Qi.

Jusqu’à 20 W de puissance en charge rapide

Utilisez le port USB-C PD pour obtenir jusqu’à 20 W de puissance de charge rapide ou jusqu’à 15 W à l’aide de la surface de charge sans fil compatible MagSafe.

Entrée/sortie USB-C PD polyvalentes

Utilisez le port USB-C pour recharger rapidement la powerstation ou utilisez-le pour recharger vos AirPods, votre Apple Watch ou vos autres appareils portables en même temps que votre iPhone.

Comment participer :

Pour participer à ce concours et gagner cet accessoire d’une valeur de 149 euros, offerte par la boutique d’accessoires Zagg, il suffit de laisser un commentaire automatique depuis notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch) en allant tout simplement sur la page des commentaires de ce concours.

Le jeu concours durera 24h (FIN le 18 décembre à 23h50). Dès la fin du jeu, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner le gagnant.

Bonne chance à tous !